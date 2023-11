Celstraffen geëist tegen drugsfamilie: 'Opa' en 'Oma' reden op bestelling rond

Twee op leeftijd zijnde drugskoeriers van 70 en 79 jaar die onder de schuilnamen 'Opa' en 'Oma' in het weekend als drugskoeriers door West-Friesland rijden, in opdracht van de dochter van één van hen. Tegen een West-Friese drugsfamilie uit Abbekerk zijn gistermiddag in Alkmaar taakstraffen en celstraffen tot twee jaar geëist. De dochter zegt onder druk te zijn gezet door een criminele organisatie.

Het is een verhaal dat bijna leest als een filmscript. 'Oma' die haar dochter - bij klanten bekend als 'Vrouwtje' - probeert te helpen, omdat ze zwaar in de financiële problemen zit. Haar ex-vriend ('Opa') die meegaat tijdens de 'gezellige ritjes' door West-Friesland, uit liefde voor de vrouw. En dan is er nog de man van de hoofdverdachte, die af en toe ook een ritje voor zijn rekening neemt én een man uit Zwaag, die bij een controle wordt betrapt met 70 wikkels drugs en een kasboek in zijn auto. De rechtbank was duidelijk in haar oordeel: hier is sprake van een georganiseerd geheel.

Het Openbaar Ministerie komt de drugsfamilie op het spoor door een anonieme tip van een oplettende burger. Als in Grootebroek ‘pakketjes met drugs’ in een brievenbus worden bezorgd, wordt de politie ingelicht. Al snel worden er twee verdachten ingerekend: de 79-jarige D. van der L. uit Enkhuizen en C. van H. (70) uit Abbekerk. In de auto vinden agenten een tas met drugs en een schriftje vol adressen.

'Opa en Oma'

Onder de aliassen ‘Opa’ en ‘Oma’ zouden ze de afgelopen jaren - voornamelijk in het weekend - drugs op bestelling in West-Friesland hebben rondgebracht, zo bleek gisteren in de rechtbank van Alkmaar.

Na de bejaarde drugskoeriers volgt de arrestatie van M. H. (51) uit Abbekerk. Zij is de dochter van C. van H., en zou volgens justitie de drugskoeriers hebben aangestuurd. In communicatie met medeverdachten wordt ze 'Vrouwtje' genoemd.

De Abbekerkse zou diep in de schulden hebben gezeten door een opgerolde hennepkwekerij in 2006. Drugscriminelen verhalen de ‘mislukte oogst’ - zo'n 40.000 euro - op haar en bedreigen haar met geweld. Om uit de schulden te komen, fungeert ze jarenlang als telefooncentrale voor de criminele organisatie. "Om mijn gezin te beschermen heb ik gedaan wat ze gevraagd hebben. Ik kreeg een telefoon. En alles wat er qua bestellingen binnenkwam, moest ik doorgeven aan de rijders. Ik heb al die jaren in angst moeten leven."