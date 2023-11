De Peiling: wat was jouw favoriete kinderserie?

Er verschijnt binnenkort een documentaire over Bassie en Adriaan. Reden voor ons om aan jou te vragen: wat was jouw favoriete kinderserie?

Bleef je vroeger altijd thuis voor Sesamstraat? Of zette je in het weekend de wekker om naar Villa Achterwerk bij de VPRO te kijken? Wie weet was je niet weg te slaan bij Pippi Langkous, Floris of Q & Q? Of zijn er andere pareltjes uit jouw jeugd die je ons graag wil tippen?

Deze week verschijnt een nieuwe documentaire over Bassie en Adriaan. In 'Een schat aan herinneringen' blikt het duo samen met anderen terug op de serie over de clown en de acrobaat. Ook krijgt de kijker veel unieke beelden van vroeger te zien.

De Stratenmakeropzeeshow

De reeks liep van 1978 tot 1996 op de Nederlandse televisie. Voor velen was Bassie en Adriaan een belangrijk moment in de week. Bleef jij er ook altijd voor thuis? Of heb je helemaal niets met het beroemde duo en keek jij liever naar Fort Alpha, De Familie Knots, Pommetje Horlepiep of de Stratenmakeropzeeshow? We horen het graag en wie weet praat jij vanavond mee in De Peiling op NH Radio.