Voet van het gas: politieke partij vraagt om trajectcontrole op snelweg A1

De snelweg langs de Gooise gemeenten grenst aan een beschermd natuurgebied. Vier jaar geleden werd de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd tot honderd kilometer per uur. Dat was destijds een belangrijke maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Op het 'Gooise deel' van de snelweg wordt nog te vaak te hard gereden en amper gecontroleerd, concludeert de politieke partij, en daardoor hebben de maatregelen geen effect terwijl ze juist op dit deel belangrijk zijn. "Daardoor zijn inspanningen die onze gemeente doet om klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit te verbeteren minder effectief", zo klinkt het.

Trajectcontrole lost problemen op

Een trajectcontrole op het stuk snelweg zou dat moeten oplossen, denkt D66. En dat is niet alles. "Op trajecten waar trajectcontrole is toegepast is er tegelijkertijd een significante verbetering van verkeersveiligheid en komen ook minder files voor", zegt men.

Een trajectcontrole is niet zomaar geregeld, want niet de gemeente maar het Rijk gaat er over. De lokale D66-fractie wil daarom dat Gooise Meren er landelijk op gaat aandringen dat de trajectcontrole er komt.

Gemeenteraad aan zet

Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, moet volgende week blijken. Dan stemt de gemeenteraad over het voorstel.