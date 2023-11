Pride 2024 opnieuw een 'tussenjaar', nieuw beleid wederom uitgesteld

Cultuurwethouder Touria Meliani stelt de invoering van beleid dat de toekomstige opzet van de Amsterdamse Pride moet regelen opnieuw met één jaar uit. Hierdoor krijgt in 2024 de Pride, één van Amsterdams grootste meerdaagse evenementen, in grote lijnen dezelfde opzet als de editie van afgelopen zomer. Dat blijkt uit een brief die Meliani (GL) vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Foto: Pride walk 2023 - Inter Visual Studio

Donderdagochtend 9 november krijgen zo'n tien horeca-ondernemers en feestorganisatoren een nieuw bericht in hun inbox. Afzender: Lucien Spee, de directeur van Stichting Amsterdam Pride (SPA). Spee meldt dat de gemeente hem heeft gevraagd een aanvraag in te dienen om de Pride 2024 te mogen organiseren - maar dat de SPA rekening moet houden met 'eventuele andere aanvragers'. Het is lezers van de mail direct duidelijk: voor de Pride van 2024 stuurt de gemeente aan op een herhaling van de editie van afgelopen zomer. Met meerdere organisatoren en twee verschillende programma's. Vertraagde evaluatie In een brief, die cultuurwethouder Touria Meliani vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd, staat de verklaring: de evaluatie van de afgelopen Pride is vertraagd. "Omdat de voorbereidingen voor de Pride traditioneel al in december starten is er onvoldoende tijd om het nieuwe Pride beleid, dat vanaf 2024 in zou moeten gaan, aan te passen op basis van de evaluatie van het evenement in 2023", aldus de wethouder. "Daarom zal 2024 nogmaals een tussenjaar zijn en zal het nieuwe beleid ingaan vanaf 2025."

De opzet in 2023: Queer & Pride Amsterdam In 2023 mochten twee organisaties elk een eigen Pride-week organiseren. Een experimentele opzet, waarin de organisaties ieder een eigen week kregen. Voorgaande Prides hadden steevast één organisator. Hoewel twee heel verschillende programma's, kreeg het festijn één naam: Queer & Pride Amsterdam. Queer Amsterdam (QA), een samenwerking tussen veelal activistische organisaties, koos voor kleinschalige activiteiten door de hele stad. Activisme voor en door de regenbooggemeenschap stond centraal. Met name achtergestelde groepen, zoals sekswerkers en migranten, stonden in de spotlight.

Stichting Pride Amsterdam (SPA) organiseert de Pride al sinds 2014. In de tweede week kozen zij voor hun vaste succesnummers als de straat- en pleinfeesten en de botenparade, en voor culturele activiteiten als film, theater en debat. Hun programma trok, net zoals voorgaande edities, honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

Dat de evaluatie nog steeds niet is afgerond, komt door drukte bij de gemeente. Daarnaast moeten ook de eigen verantwoordingen van QA en SPA nog behandeld worden. Die moeten vóór 1 december binnen zijn. Hierin leggen de organisatoren uit hoe ze de subsidies hebben besteed en hoe zij terugblikken op de afgelopen Pride. Hierdoor heeft het nieuwe Pride-beleid nog geen gestalte gekregen. Dezelfde organisatoren De Pride van 2024 wordt daarom wederom een tussenjaar. Met naar alle waarschijnlijkheid weer meerdere organisatoren, blijkt uit de brief: Meliani schrijft dat 'zowel SPA als QA enthousiast zijn en graag opnieuw aan de slag willen voor de Pride 2024'. Amsterdam wacht, kortom, volgende zomer weer een Queer & Pride. Wel zullen er zaken gaan veranderen. De flinke pot subsidie die het college beschikbaar stelde, vooral om nieuwkomer QA op weg te helpen, zal naar verwachting kleiner zijn. "Voor Pride 2024 verwacht het college dat beide partijen op eigen benen staan", schrijft Meliani. "Het college vertrouwt er op dat ze dat kunnen en is er zeker van dat het ook in het belang van de organisatoren zelf is om zelf verantwoordelijkheid voor het evenement te nemen." Hoeveel subsidie er beschikbaar wordt gesteld, is nog niet bekend. Amstelveld Andere wijzigingen voor de Pride van aankomende zomer betreffen onder meer het Amstelveld. Duurde het tweedaagse feest op vrijdag en zaterdag nog tot 1 uur 's nachts, mag het maximaal tot 8 uur 's avonds duren. Ook komt er een maximum op het aantal bezoekers: 4000. Sommige buurtbewoners beklagen zich al al jaren over rommelige taferelen rondom het Amstelveld. De evaluatie en het nieuwe Pride-beleid worden begin 2024 aan het college voorgelegd en gaat daarna achtereenvolgens naar de raadscommissie en de gemeenteraad. Het nieuwe beleid moet gelden voor de edities vanaf 2025.

WorldPride Wie de Prides van 2025 en daarna mag organiseren, zal pas duidelijk worden na vaststelling van het nieuwe beleid. Wel stemt het college alvast in met de organisatie van de WorldPride door SPA. Lucien Spee had in het najaar van 2022 een grote hand in het binnenhalen van de organisatie van dit mega-evenement, dat niet eerder in Amsterdam werd gehouden. Volgens de overkoepelende organisatie achter WorldPride is de organisatie niet overdraagbaar, ook niet als de gemeente de reguliere Pride-edities na 2025 toewijst aan een andere organisatie dan SPA. De gemeente legt zich daar nu bij neer.

