Ralph heeft balansziekte en hoopt op speciale rolstoel: "Ik wil gewoon leven"

Gewoon even iemand in de ogen kunnen kijken of lekker op pad met zijn gezin: Vijfhuizenaar Ralph le Mair (44) wil de laatste jaren van zijn leven kunnen genieten van de kleine dingen. Ralph lijdt aan ataxie: een zeldzame aandoening die zijn balans en motoriek steeds verder aantast. Hij zamelt geld in voor een balansrolstoel en hoopt hierdoor de laatste jaren van zijn leven vrijer met zijn gezin door te brengen.

Voor Ralphs ziekte bestaat geen behandeling. Het heeft grote gevolgen voor zowel zijn kwaliteit van leven als zijn levensverwachting. "Ik denk dat ik ongeveer vijftig jaar word. In welke hoedanigheid is afwachten", vertelt hij aan NH.

"Ik verloor telkens mijn evenwicht, toen had ik door dat er iets mis was", vertelt Ralph. Twaalf jaar geleden trok hij aan de bel. Mensen die hem zagen lopen, dachten vaak dat hij te diep in het glaasje had gekeken. De 44-jarige Vijfhuizenaar werd gediagnostiseerd met ataxie: een zeldzame aandoening waardoor de functie van de kleine hersenen langzaam verslechtert. Daarnaast wordt bewegen - maar ook spreken - steeds lastiger in het verloop van de ziekte. "Ik word een gevangene in mijn eigen lichaam."

Gewoon leven

Ralph kan sinds een half jaar niet meer lopen of staan. Door een balansrolstoel aan te schaffen, hoopt hij zijn vrijheid te herwinnen. In zo'n rolstoel kan Ralph op ooghoogte met andere mensen praten, over drempels heen en zelfs traplopen. "Ik wil gewoon leven: weer buiten kunnen wandelen met mijn vriendin en dochters."

Een balansrolstoel kost zo'n 40.000 euro, maar de gemeente (wmo) bekostigt ongeveer 10.000 euro. Om die reden probeert Ralph de rest met een inzamelingsactie bij elkaar te krijgen. Er is al bijna 17.000 euro gedoneerd. Sommige mensen doneren honderden euro's. "Het zijn vooral mensen die ik ken, maar ook mensen die anoniem wat doneren", vertelt Ralph. "Echt geweldig."