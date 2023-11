Alle stembureaus op de kaart: hier breng je vandaag in 't Gooi je stem uit

Het is zover: vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Alle stembureau's openen vanmorgen om 7.30 uur de deuren. Hier lees je wat je moet weten over de verkiezingsdag.

Stemmen kan tot 21.00 uur vanavond. Zodra vanavond de stembussen sluiten, worden op alle stembureau's de stemmen geteld.

Vanavond nog wordt voor de meeste gemeenten nog een (voorlopige) uitslag verwacht. Zodra de uitslag van jouw gemeente bekend is, lees je dat natuurlijk bij NH.

Op wie moet ik stemmen?

Maar eerst daadwerkelijk stemmen dus. Alle lokale politieke partijen hebben de afgelopen weken veel campagne gevoerd om de stem van de kiezer te winnen. Misschien wist je van tevoren al op wie je gaat stemmen, misschien ben je overgehaald door de campagnes of één van de verkiezingsdebatten of misschien zweef je nog tot het laatste moment.

Weet je nog niet op wie je moet gaan stemmen, dan kun je nog snel een Stemwijzer of een Kieskompas doen om te bepalen met welke partij je het meest overeenkomt.

Waar kan ik terecht?

Je stem uitbrengen kan op tientallen stembureau's in elke woonplaats. Je hebt je stempas en je paspoort of identiteitsbewijs nodig. Bekijk hier op welke plek in jouw gemeente je terecht kunt.