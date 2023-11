Bijzondere rentree van basketbalster Kim Hartman na een revalidatie van bijna drie jaar

Het was voor basketbalster Kim Hartman bijna drie jaar lang afzien. In 2021 liep ze een zware knieblessure op. Na een ontzettend lange revalidatie, maakte ze afgelopen zaterdag eindelijk haar rentree in de wedstrijd tegen Den Helder. "Ik heb heel lang gedacht dat ik niet meer zou kunnen basketballen", aldus Hartman.

De wedstrijd tegen Den Helder stond behoorlijk in het teken van de rentree van Hartman. Zo hingen er meerdere spandoeken voor Hartman en was de familie aanwezig die natuurlijk wilden ziebn hoe de rentree van Hartman verliep.

"Spelen in de eredivisie had ik niet verwacht. Ik ben zo blij dat dat wel gelukt is"

Geslaagde rentree

In de wedstrijd tegen Den Helder begon Hartman op de bank. Al snel kwam ze het veld in en maakte ze haar eerste score. Normaal is ze niet ze uitgesproken, maar zichtbaar geëmotioneerd omhelsde ze haar medespelers. "Toen moest ik de tranen inhouden. Spelen in de eredivisie had ik niet verwacht. Ik ben zo blij dat dat wel gelukt is", blikt Hartman terug.

De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar in het vierde kwart liep Landslake Lions uit en wonnen ze de wedstrijd ruim met 77-59 van Den Helder.

Steun

Medespeelster Tanya Bröring zit in hetzelfde schuitje. Zij heeft ook een zware knieblessure en hoopt na de kerst haar rentree te maken voor Landslake Lions. "Ik denk dat ik weet wat dit voor haar betekent. Ik ben supertrots op haar dat ze dit voor elkaar heeft gekregen", aldus Bröring.