Buurtbewoners reageren na fatale schietpartij bij Nieuwmarkt: "Groeiend gevoel van onheil"

De schietpartij in een coffeeshop aan de Kloveniersburgwal waarbij zondagavond een 33-jarige man uit Zoetermeer om het leven kwam, schokt de buurt. Hoewel de meeste buurtbewoners weinig verrast reageren, zijn ze wel geraakt dat er zo'n fataal incident is in hun buurt.

De politie heeft de eerste details over het incident bekend gemaakt. De verdachte is een 40-jarige man, die gisteren na het incident in Duitsland is aangehouden. "Hij is gevlucht en we zijn er met behulp van getuigen en camerabeelden erachter gekomen waar en in welk voertuig hij reed", aldus Lex van Liebergen van de politie Amsterdam. "We hebben hem in samenwerking met de Landelijke Eenheid, politie Oost-Nederland en de Duitse politie aan kunnen houden, net over de grens, in Duitsland."

Het slachtoffer is in de coffeeshop neergeschoten, waarna hulpdiensten snel ter plaatse waren. Hij is in de zaak gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd, maar uiteindelijk daar overleden aan zijn verwondingen. "Verschrikkelijk, het lijkt wel of dat tegenwoordig heel makkelijk op bestelling gaat.", aldus een buurtbewoner. Een ander vult aan: "Het is wel close to the bone, zoals ze in Amerika zeggen. Dus ja, wat dat betreft heb je wel een groeiend gevoel van onheil zou ik bijna zeggen. Daar ontkom je gewoon niet aan."

De coffeeshop was iets voor het middaguur weer open, van de schietpartij was nadat de glaszetters klaar waren niets meer te zien. Onduidelijk is of het glas vervangen moest worden vanwege kogelgaten, of vanwege andere schade. Hoewel de buurt wel schrikt van het incident, verandert er voor velen weinig aan hun gevoel van veiligheid geven ze aan. "Het is niet zo dat ik nu met bibberende knieën de deur uitga ofzo", aldus een buurtbewoner. "Het is misschien, helaas, zo dat je aan bepaalde dingen gewend raakt."

Getuigen

De politie heeft gisteren meerdere getuigen gesproken, maar is nog op zoek naar meer verklaringen van mensen die aanwezig waren toen het incident plaatsvond. "We begrijpen dat mensen het heftig vinden en zich afvragen of het verband houdt met het criminele circuit of in de relationele sfeer, maar dat is nu te vroeg om daar iets over te zeggen", aldus Van Liebergen. "Wel willen we mensen nog uitnodigen om zich te melden als zij informatie hebben over wat er is gebeurd."