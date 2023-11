Veel zwevende kiezers óók in Noord-Holland: "Mijn keuze maak ik pas in het stemhokje"

Over twee dagen zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat 75 procent nog zweeft en niet weet op welke partij te stemmen. Hoe zit dat in onze provincie? NH ging op zoek naar de zwevende kiezer: wat vinden zij belangrijk en wanneer worden de knopen doorgehakt?

De kaarten zijn opnieuw geschud, nadat opiniepeiler Maurice de Hond afgelopen weekend de nieuwe peilingen naar buiten bracht. De VVD en PVV stonden beiden ineens op 26 zetels.

Lastige keuze

De verschuiving zorgt ook voor verwarring onder Noord-Hollanders, zo blijkt vandaag uit een rondgang door de provincie. André (54) uit Zaandam overweegt op dit moment op de VVD te stemmen. Het blijkt een tactische stem omdat hij vooral niet wil dat de PVV bovenaan komt te staan. Toch staat zijn stemkeuze nog niet vast. Ook de nieuwe partij van Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, spreekt de Zaandammer aan. Toch is hij stellig: "Mijn keuze maak ik pas in het stemhokje."

Een vaker gehoord geluid. Zo stemt een Joodse man uit Diemen dit keer op de ChristenUnie. Dit omdat de partij volgens de Diemenaar het land in oorlog echt steun biedt.

In winkelcentrum Westerwatering in Zaandam staan drie buren met elkaar te kletsen. Esmeralda (36) heeft als enige haar keus nog niet gemaakt. De anderen, haar vriend en buurvrouw, weten het allang. Zij stemmen zoals altijd op de PVV. Maar voor Esmeralda is het klimaat ook belangrijk en daarom denkt ze, naast de PVV, ook aan de SP of PvdA-Groenlinks. De uiteindelijke keuze maakt de 36-jarige pas met het rode potlood in haar hand.

Kiezen in het hokje

De twijfel van André en Esmeralda is een veel gehoord geluid gisterenmiddag. De meeste mensen antwoorden dan ook dat ze de keuze pas woensdag in het stemhokje zelf maken. Het is in lijn met de meest recente peiling van I&O Research. Driekwart van de kiezers weet het nog niet en is een zwevende kiezer.

Een andere veelgehoorde reden waarom sommige nog zwevend zijn, is een gebrek aan research. "Ik heb mij er nog niet goed in verdiept", zeggen veel van de gevraagden.

Sceptisch en fanatiek

Uit een rondgang gisteren blijkt dat een groep oudere mensen wat meer sceptisch is, dan de jongvolwassenen. Net als dat de belangrijke thema's per doelgroep verschillen. Verschillende tieners uit zowel Purmerend, Zaandam, Diemen en Hilversum geven los van elkaar aan thema's als milieu en financieringen bij studenten belangrijk te vinden. In tegenstelling tot oudere doelgroepen, waarvan sommige zelfs aan geven helemaal niet te stemmen uit wantrouwen.

Toch zijn er ouderen die wat positiever lijken. Een 60-jarige man uit Diemen vindt zorg en ouderenzorg heel belangrijk. Hij is vast besloten te stemmen, alleen weet hij nog niet op op wie. "Het zal in de richting van de SP gaan."