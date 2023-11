Van talent Meryem tot 'ruwe bonk' Ruud: deze stadsgenoten zijn woensdag verkiesbaar

Tien bewoners uit regio Haarlem zijn aanstaande woensdag verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een enkeling zoals Meryem Çimen en Peter van Kessel ken je misschien al. Anderen zijn minder bekend. Om te weten wie ze allemaal zijn, kijken we met Jan Hoekema van het Politiek Café in de Pletterij naar de lijsten. Wie maakt de meeste kans om in de Kamer te komen?

Jan Hoekema, zelf ooit ook Kamerlid, kent het belang van stadsgenoten in de Kamer. "Het is altijd aardig om Haarlemse Kamerleden te hebben. Toen ik nog in Leiden woonde, zat ik ook in de Tweede Kamer. We deden toen wekelijks een spreekuur voor Leidenaren waarin ze vragen aan ons konden stellen. Dan kwam er van alles langs, daarom zou ik het wel leuk vinden als er een paar Haarlemmers in de Kamer komen."

Pim van Strien maakt kans

Kijkend naar de lijsten van de partijen, staan er weinig kandidaten hoog genoeg om echt kans te maken op een zetel. Toch is het volgens Jan de VVD'er Pim van Strien die de meeste kans maakt. "Hij is nu al Kamerlid en doet dat volgens mij degelijk en enthousiast. Hij staat op 34, maar omdat VVD best eens zou kunnen gaan regeren, zouden we hem wel eens terug kunnen zien."

De andere Haarlemse VVD'er is Peter van Kessel, bekend als fractievoorzitter in de Haarlemse gemeenteraad. Hem vind je terug op plek 43 en dat is waarschijnlijk te laag om kans te maken op een stoel in de Kamer.

