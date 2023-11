Haarlemse honden poepen balkon onder en blaffen veel, één hond moet daarom weg

De honden zouden al lange tijd voor geluids- en stankoverlast zorgen. Iets dat volgens de vereniging van eigenaren (VvE) in strijd is met de regels en daarom spanden de vereniging een kort geding aan.

Buiten uitlaten

De kortgedingrechter noemt de geluidsoverlast door de honden aannemelijk. Een groot deel van de overlast is ontstaan sinds de vierde hond, een bouvier, in het appartement is. De flatbewoner gaf vanmiddag toe dat hij zijn honden vaak op het balkon hun behoeften laat doen. Daarom vond de rechter ook de stankoverlast aannemelijk.

De kortgedingrechter oordeelt dat het nog voorbarig is om alle honden weg te halen, maar legt wel een verbod op aan de bewoner om de overgebleven (3) honden hun behoeften op het balkon te laten doen. In geval van overtreding moet de bewoner een dwangsom van 50 euro per incident betalen, met een maximum van 5.000 euro. Daarnaast heeft de rechtbank bepaald dat de eigenaar verplicht is om de honden dagelijks buiten uit te laten.