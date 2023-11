Enkhuizen geeft minima met kinderen eenmalig extraatje voor kerstdagen

Inwoners van Enkhuizen die weinig te besteden hebben, kunnen eenmalig 75 euro per kind ontvangen. Het extraatje vanuit de gemeente is bedoeld voor de kerstdagen, bijvoorbeeld om een cadeau, nieuwe kleding of een dagje uit te betalen. Zo hoeven kinderen zich niet anders te voelen dan klasgenootjes met ouders die een ruimere portemonnee hebben, is de gedachte.

Het presentje kan sinds gisteren worden aangevraagd. Aan het eenmalige kerstextraatje zijn voorwaarden verbonden. Zo moeten kinderen onder de 18 jaar zijn, thuis wonen, en moeten de ouders in Enkhuizen woonachtig zijn. Ook mag de ouder of verzorger een netto-inkomen van maximaal 120 procent van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm hebben.

Melden via gemeente

Een aantal inwoners kreeg al bericht van Enkhuizen dat ze het extra 'Kerstbedrag' kunnen ontvangen. Anderen kunnen zich melden via de website van de gemeente. Aanvragen kan tot 31 januari 2024.

Wethouder Wim Hoogervorst is blij dat het gelukt is om een extraatje beschikbaar te stellen voor de kerstperiode. "Met dit geldbedrag hopen we dat ouders en verzorgers het de komende kerstperiode extra gezellig kunnen maken voor hun kinderen", vertelt hij. "Ik hoop dat mensen deze kans benutten."