Purmerendse band Ten Sharp komt met nieuwe muziek:"'You' evenaren lukt nooit"

Na kleinere hits als 'When The Snow Falls' en 'Rich Man', was daar de grote wereldhit: 'You'. "It's all right with me, as long as you are by my side" - je hoorde het overal. "Maar we konden wel gewoon over straat hoor", vertelt Hermes. Na 'You' maakte de band nog een aantal albums, maar grote successen bleven uit. De laatste jaren is het stil rond Ten Sharp. Tot nu.

