Wat stemden de inwoners van Zaanstreek-Waterland tijdens de vorige verkiezing?

Met het welbekende rode potlood wordt morgen massaal een vakje op het stembiljet ingekleurd. Zo'n 2,5 jaar geleden was dit ook het geval. In Zaanstad kwam toen de VVD als winnaar uit de bus. Welke landelijke winnaars waren er ook alweer in de andere gemeenten?

In Zaanstad stemden de meeste inwoners op de VVD. Met 19 procent van de stemmen ging deze partij er met de winst vandoor. Vlak daaronder volgde de D66 en de laatste podiumplek was voor de PVV.

In Edam-Volendam was een ander beeld te zien dan in Zaanstad. Hier stemden de meeste mensen, namelijk 24 procent, op de PVV. Op de tweede plaats stond de VVD met 20 procent. Het CDA had een stuk minder stemmers, maar eindigde wel op een derde plek.

Bij de vorige verkiezingen was het de vraag of het CDA met 'hun' Mona Keijzer het grootste werd in Edam-Volendam. Dit werden ze niet. Dit jaar is ze wel weer verkiesbaar, maar dan voor de BBB. De inwoners van het visserdorp waren trots, maar in de peilingen lijkt te zien dat de partij niet zo groot zal worden als tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

Stemmers kozen voor VVD

De partij die nu Dilan Yeşilgöz-Zegerius voordraagt, scoorde ook in Purmerend het beste. Ook de PVV en D66 kwamen daar hoog uit de bus. In Oostzaan was precies dezelfde top drie. In Wormerland en Landsmeer stemden ook de meeste mensen VVD, gevolgd door D66 en PVV. In Waterland werd de PVV vervangen door het CDA. De duidelijke nummer één, VVD, liet naar de nummer twee een gat ontstaan van 8 procent.