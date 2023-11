Vastgoedadviseur ziet 'aantal huurwoningen afnemen' door slecht investeringsklimaat

Door de gestegen rente en 'het verslechterde investeringsklimaat' gaan de investeringen in huurwoningen flink afnemen. Dat schrijft vastgoedadviseur CBRE vandaag. Daardoor zou het aantal huurwoningen in Amsterdam het afgelopen kwartaal al met 350 zijn afgenomen. Woonwethouder Reinier van Dantzig is van mening dat er geen andere keus is dan de veranderingen.

De vastgoedadviseur spreekt van een 'significante terugval aan investeringen', terwijl er enkele jaren eerder nog massaal geïnvesteerd zou zijn door zowel Nederlandse als buitenlandse investeerders. Dat het investeringsklimaat voor hen verslechterd zou zijn, zou komen door nieuwe regels van de overheid. Gehalveerd rendement Het bedrijf stelt dat de voorraad huurwoningen in het bezit van investeerders met 20 procent daalt in Amsterdam en andere grote steden. Landelijk is dit dertien procent. CBRE stelt dat dit leidt tot een 'sterk dempend effect op de arbeidsmobiliteit en aantrekkelijkheid van deze steden, onder meer voor studenten en internationale kenniswerkers'. CBRE schetst een situatie waarbij verhuurders voor een woning met dezelfde waarde in de toekomst de helft minder rendement krijgen.

Foto: Verhuurmogelijkheid - CBRE Research

De onderzoekers vrezen zelfs dat het rendement op een gegeven moment onder de hypotheekrente zakt, waardoor eigenaren maandelijks zouden moeten bijleggen om hun lening af te kunnen betalen. "Vaak is hierdoor geen financiële ruimte meer voor onderhoud, verbetering of verduurzaming." Als gevolg daarvan zouden er in Amsterdam relatief veel woningen worden verkocht. Dat geldt ook voor Almere, Den Haag, Den Bosch, Rotterdam, Utrecht en Zaandam.

"In potentie genereren aandelen nu een beter rendement dan woningbeleggingen" CBRE

Volgens het CBRE wordt het daarom interessanter om het geld in aandelen, (staats)obligaties of spaardeposito's te stoppen. "In potentie genereren deze nu een beter rendement dan woningbeleggingen." Onder particuliere verhuurders worden de woningen nog niet massaal verkocht, maar de vastgoedadviseur denkt dat dat komt omdat ze 'nog niet noemenswaardig worden geconfronteerd' met dalende huurinkomsten. Nieuwe regels Dat kan volgens CBRE vanaf de jaarwisseling veranderen. Vanaf dan is het voor verhuurders niet meer toegestaan om te werken met tijdelijke contracten. Ook vermoedt CBRE dat er meer strengere regels aankomen als er een nieuw kabinet gevormd is. Dat zou het 'onaantrekkelijk' maken om vaste huurcontracten te geven. Lang niet iedereen is ontevreden over de nieuwe regels. Zo noemde de woonbond het 'heel goed nieuws' dat vaste huurcontracten weer de norm worden en huurders er niet na twee jaar uitgezet worden. Ook stichting Woon sluit zich daarbij aan: "Voor beleggers zijn die maatregelen een probleem, maar voor huurders en huizenzoekers is de situatie echt flink verbeterd."

"We moeten de absurdistische huren een halt toeroepen" Reinier van Dantzig - wethouder Wonen

'Geen keus' De kritiek die er is op de 'wet betaalbare huur' is ook woonwethouder Reinier van Dantzig opgevallen. Volgens de wethouder klopt het dat de invoering ervan niet zonder slag of stoot zal gaan, maar is er geen andere keus. "Huizen zijn om in te wonen en niet om geld aan te verdienen. We moeten de absurdistische huren in Amsterdam van 1800 euro of meer een halt toeroepen", reageert Van Dantzig op Twitter.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies