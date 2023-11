Veel politie bij overvallen Amstelveense flat: mogelijk sprake van drugs gerelateerde activiteiten

Rondom de Amstelveense flat waar vannacht een gewelddadige woningoverval werd gepleegd, deed de politie tot laat in de middag onderzoek. Ook een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontmantelen en ontruimen van drugslabs was aanwezig bij de Elbroes-flat, ziet NH-verslaggever Celine Sulsters.

SEON is gespecialiseerd in het ontruimen van drugslabs VLN Nieuws

Medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf SEON namen onder andere jerrycans en een grote pan mee uit de woning. De politie wil nog niet zeggen of zij vermoedt dat er een drugslab in de woning aanwezig was.

Rond vier uur vannacht werden in en om de flat drie mannen aangehouden, maar dat waren niet de overvallers, laat de politie later weten. Die overvallers zijn uiteindelijk niet meer gevonden. De drie mannen werden aangehouden nadat de politie een vreemde geur in de woning rook en een kijkje was gaan nemen.

Drugshandel rondom flat

Er werd vanmiddag ook met duikers in de sloot rondom de flat naar 'bewijzen' gezocht. Verschillende flatbewoners vertellen vanmiddag vaker te hebben gezien dat rondom de flat drugs wordt verhandeld. "Ik durf 's avonds niet meer in de garageboxen te komen", zegt een bewoonster die anoniem wil blijven.