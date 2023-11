Rijk geeft 18 miljoen om sneller woningen te bouwen: "Blij mee, maar druppel op gloeiende plaat"

Om sneller woningen te kunnen bouwen, krijgt de gemeente 18 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken, geld dat bedoeld is voor het versneld bouwen van woningen. Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) zegt blij te zijn met het geld, maar had op meer gehoopt.

Het geld wordt beschikbaar gesteld via het zogenoemde Startbouwimpuls. Het bedrag dat naar Amsterdam gaat, is een stuk lager dan de 112 miljoen waar de gemeente om had gevraagd.

"We zijn blij met elke euro uit Den Haag", zegt Van Dantzig. "Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Zonder structureel geld blijft het enorm lastig om door te bouwen. Terwijl dat zo hard nodig is, zeker in Amsterdam."

Te weinig

De 18 miljoen euro is te weinig en bovendien gaat het niet om structureel geld, zegt de licht teleurgestelde wethouder. "We hebben hier een enorme uitdaging. Corporaties komen geld tekort door gestegen rente en bouwkosten. Ook ontwikkelaars hebben daarmee te maken."

Het Startbouwimpuls is bedacht om vastgelopen woningbouwprojecten weer op gang te helpen. Door onder meer de stijging van de rente en hogere energieprijzen is investeren in nieuwbouw minder aantrekkelijk geworden. Het doel van de gemeente om in 2023 7500 nieuwe woningen te bouwen, wordt daarom bij lange na niet gehaald. Dit jaar komt de teller waarschijnlijk niet verder dan 4500.

Betaalbaar

In totaal deelt het Rijk zo'n 300 miljoen euro uit aan 145 verschillende gemeenten. 80 procent van het geld moet in woningen geïnvesteerd worden die betaalbaar zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Per woning wordt gemiddeld 10.000 euro beschikbaar gemaakt.

In Amsterdam gaat het geld naar veertien verschillende woningprojecten, samen goed voor 2105 woningen. Amsterdam krijgt vier na grootste bedrag, na Rotterdam (26,7 miljoen euro), Den Haag (25,7 miljoen euro) en Utrecht (19,2 miljoen euro).