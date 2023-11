Twintig boetes uitgedeeld na controle van fatbikes in de Alkmaarse binnenstad

De politie heeft op vrijdag- en zaterdagavond in totaal 20 bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders van fatbikes in de Alkmaarse binnenstad. De meeste boetes zijn uitgedeeld aan jongeren onder de 18 jaar oud.

De Alkmaarse politie heeft de laatste tijd tientallen overlastmeldingen over fatbikes gehad van buurtbewoners, winkeliers en bedrijven. De fatbikes rijden volgens de meldingen erg hard en rijden op de stoep of op plekken waar dat niet mag. Naar aanleiding daarvan zijn er afgelopen weekend extra controles geweest in de Alkmaarse binnenstad. Beide avonden stonden de agenten op de Langestraat.

"In totaal zijn er 20 bekeuringen uitgedeeld", laat een woordvoerder van de politie aan NH weten. De boetes zijn gegeven voor verschillende overtredingen zoals het hebben van gashendels, harder dan 25 kilometer per uur kunnen rijden, negeren van inrijverboden en het fietsen op plekken waar dat niet mag.

Een meerderheid van die bekeuringen is uitgedeeld aan jongeren uit Alkmaar. "Ook waren de meeste jongeren onder de 18 jaar oud", zegt de woordvoerder. De politie laat via Instagram weten dat er de komende tijd vaker dit soort controles zullen worden gehouden.