Verdachte aangehouden na dodelijke schietpartij coffeeshop Amsterdam

Er is een verdachte aangehouden naar aanleiding van de fatale schietpartij in een coffeeshop aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam gisteravond. Een man kwam daarbij om het leven.

De schietpartij vond gisteravond rond 22.15 uur plaats. De politie laat in een persbericht weten dat er meteen een grote zoekactie is gestart. In samenwerking met andere politiekorpsen, waaronder die in Duitsland, is een man net over de grens aangehouden.

Waarom de man is beschoten en of er meerdere verdachten zijn is op dit moment nog onduidelijk. De recherche doet onderzoek naar de zaak.