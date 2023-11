Met een kettingklopper de vette doekjeskoek te lijf in het riool op IJburg

Het Amsterdamse rioolstelsel is een van de meest geavanceerde ter wereld. Toch slibt het regelmatig dicht door een harde massa van gestold vet met daarin duizenden vochtige doekjes. De mannen van de storingsdienst zijn al de hele ochtend in de weer met een hardnekkige verstopping van het riool op IJburg. Hoewel het water weer doorstroomt, blijkt het schoonmaken van het stukje buis nog een hele klus.

Na twee keer de vetfrees erdoorheen gehaald te hebben, blijft er nog steeds een laag aangekoekte vetmassa aan de buis kleven. Het wordt tijd voor grof geschut. Als laatste redmiddel wordt de kettingklopper in stelling gebracht. "Hiermee gaat alles weg", verzekert vacuümmachinist Eugene van de Heijde, terwijl hij voorzichtig het stalen gevaarte in het riool laat zakken. Behalve spuitkoppen is de kettingklopper ook voorzien van scherpe messen, die al draaiend gehakt moeten maken van de aangekoekte vetmassa.

"We zouden ons liever bezighouden met het onderhoud van het riool, maar helaas gaat een groot deel van onze tijd op aan het gevecht tegen de vette doekjeskoek" René Baars, Waternet

"Het is elk jaar en elke dag een constante cyclus van het vechten tegen het vet", verzucht coördinator regieteam afvalwater René Baars. Behalve de duizenden natte doekjes lozen de Amsterdammers dagelijks zo’n vier ton vet in het riool via de gootsteen. Dit vet stolt zodra het koud wordt en veroorzaakt verstoppingen. "We zouden ons liever bezighouden met het onderhoud van het riool, maar helaas gaat een groot deel van onze tijd op aan het gevecht tegen de vette doekjeskoek", aldus Baars. Horeca loost nog veel vet in het riool Een flink deel van de vet-verstoppingen wordt veroorzaakt door de horeca. In Amsterdam is het daarom wettelijk geregeld dat (bijna) alle restaurants een vetafscheider moeten installeren. Maar niet elke zaak gaat hier even zorgvuldig mee om. Tekst gaat verder

Een vetafscheider is een put of tank tussen de waterafvoer en het riool waar de afvalwaterstroom afgeremd wordt. Vaste deeltjes kunnen zo bezinken, en olie en vet komt bovendrijven. Het water dat overblijft, stroomt door naar de riolering. De twee belangrijkste aspecten voor een goed werkende vetafscheider: een passende afmeting en regelmatig onderhoud. In regel moet de vetafscheider minsten een keer per maand worden geïnspecteerd, geleegd en schoongemaakt.

Café restaurant De Duvel in de Pijp in Amsterdam gebruikt al 30 jaar zo’n vetafscheider. Chef-kok Patrick Roest heeft er weinig omkijken naar. Hij laat graag zien hoe deze vetvanger werkt en ervoor zorgt dat er minder verstoppingen zijn in het riool. Kijk hieronder naar de derde aflevering van Vette Doekjeskoek.

