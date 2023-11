Helderse Krul hoopt in Tweede Kamer te blijven, vooral voor onze provincie

Voor Harmen Krul (29) uit Den Helder is morgenavond het moment van de waarheid: dan hoort hij of er genoeg stemmen zijn gekomen op zijn partij (CDA) en op hem persoonlijk, zodat hij in de Tweede Kamer mag blijven. "Ik zal eerlijk zeggen, het zal erom spannen."

Foto: Verkiezingsbord Harmen Krul - Privéfoto

Harmen Krul wil ons graag spreken, maar heeft maar weinig tijd voor een interview deze dagen. "Mijn agenda is niet bepaald flexibel meer." Terwijl hij in de auto naar zijn volgende afspraak stuurt, staat hij NH te woord. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen kreeg Harmen Krul, toen gemeenteraadslid in Den Helder, net niet genoeg stemmen om een zetel te bemachtigen. Maar negen maanden geleden mocht hij alsnog de Kamer in door het aftreden van een partijlid. In die korte periode zette Krul zich in voor het behoud van treinen in Noord-Holland Noord, het behoud van vuurtoren de Lange Jaap en hij wees de minister op de enorme gevolgen van het afsluiten van de Kooybrug. Ook is hij nu bezig met de forse werkzaamheden aan de A7 die er volgend jaar aankomen.

"Ik heb al gemerkt dat veel van mijn collega's geen flauw idee hebben hoe het er hier aan toegaat" Harmen Krul

Als het aan Krul ligt, gaat hij nog even door met zijn werk in de Tweede Kamer, maar hij beseft dat dit niet alleen aan hem zal liggen. "De realiteit is dat het best wel spannend voor ons gaat zijn", weet Krul. "Ik hoop dat we veel twijfelaars over de streep gaan trekken om op ons te stemmen en dat we richting de dubbele cijfers gaan met het aantal zetels. Maar daar moet wel wat voor gebeuren." Jij woont in Den Helder en komt als een van de weinige kandidaat-Kamerleden uit Noord-Holland Noord. Waarom vind je het belangrijk dat de regio goed wordt vertegenwoordigd? "Veel politieke partijen zetten kandidaten uit Amsterdam op hun lijst en denken dat dan de provincie Noord-Holland goed vertegenwoordigd is. Maar Noord-Holland is meer dan Amsterdam. Ik heb al gemerkt dat veel van mijn collega's geen flauw idee hebben hoe het er hier aan toegaat. Zo heb ik laatst mijn collega's echt op de kaart moeten aanwijzen dat er maar twee toegangswegen zijn richting het noorden van de provincie. En dat als op een ervan werkzaamheden zijn, er dus maar één over blijft. 'Dat wisten we niet', zeiden ze." Mis je het dat er zo weinig vertegenwoordigers uit jouw regio komen? "Ja, dat mis ik zeker. De regionale representatie leeft minder hier. Noord-Hollanders stemmen niet zo gauw op Noord-Hollandse vertegenwoordigers. Zeeuwen en Limburgers doen dat juist wel. Het is ook lastig, want Noord-Holland laat zich niet vangen in één profiel. Ik merk bovendien dat er heel vaak aandacht is voor de Randstad, en veel te weinig voor de rest van de provincie. Onze regio vist vaak achter het net en dat moet een keer afgelopen zijn."

Harmen Krul (1994) is opgeleid als militair en woont met zijn gezin in Den Helder. Hij zat van 2018 tot begin dit jaar in de gemeenteraad van Den Helder, tot hij in februari door het aftreden van een partijlid alsnog werd geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Krul staat op plek 5 van de CDA-lijst, met Henri Bontenbal als lijsttrekker. Volgens de laatste peilingen van het Ipsos zou de partij slechts 4 zetels krijgen. In 2021 had ze nog 15 zetels.

Wat zijn jouw ambities? "Ik heb de afgelopen negen maanden al veel aandacht gevestigd op onze regio en zou graag hier op voort willen bouwen. De urgentie is er nu wel dat ook aan Noord-Holland Noord moet worden gedacht, maar hoe zorg je er voor dat de aandacht op onze regio blijft?" Je bent vorig jaar vader geworden. Hoe combineer je privé en werk? "Veel Kamerleden verhuizen naar Den Haag om dichter bij hun werk te zitten, maar ik heb er bewust voor gekozen om in Den Helder te blijven wonen. Dat is soms best pittig. Mijn vrouw is ook militair - net als wat ik hiervoor was, dus het is best puzzelen soms. Ik vind Kamerlid zijn een prachtige baan en een hele grote eer, maar er zit ook een andere kant aan. Je moet soms eens wat opgeven. Zo werd vorige maand mijn zoontje één jaar en daar was ik niet bij." Wat verwacht je van de verkiezingen? "Ik zal eerlijk zijn: het zal er om spannen. Het is loeispannend."