Storing bij fietsdepot: gemeente geeft weggehaalde fietsen niet terug

Het fietsdepot van de gemeente aan Bornhout 8 in het Westelijk Havengebied heeft last van een storing. Daardoor kunnen de door de gemeente in beslag genomen fietsen niet opgehaald worden door de eigenaren.

Dat laat de gemeente weten op Twitter. De storing zorgt ervoor dat er geen fietsen 'geregistreerd of uitgeboekt worden'. Daarnaast is het niet mogelijk om het fietsdepot te bellen.

Handhavers van de gemeente nemen de fietsen mee naar het fietsdepot als ze geparkeerd zijn op plekken waar dat niet mag of als ze te lang in een fietsenstalling van de gemeente staan. Op deze site staan foto's van de fietsen. Wie zijn of haar fiets ophaalt, betaalt 22,50 euro of 68.75 euro.

De gemeente weet nog niet wanneer de storing verholpen is.