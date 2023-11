De Peiling: huisartsen moeten meer tijd krijgen voor ons

Huisartsen in West-Friesland willen meer tijd om aan hun patiënten te besteden. Ze vinden dat ze nu te veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Onze stelling vandaag is: huisartsen moeten meer tijd krijgen voor ons. Of heeft jouw huisarts nog wél tijd voor jou, ondanks al dat extra werk? Ben je blij met je huisarts? Wat is het belangrijkste dat je huisarts voor jou gedaan heeft? Zet je huisarts maar eens in het zonnetje vandaag!

In vergelijking met twintig jaar geleden, is de tijd die ze kwijt zijn aan randzaken verdubbeld, zegt huisarts Annet Wind, verbonden aan de huisartsenpost in Hoorn. Als er niks verandert, zullen patiënten steeds vaker vergeefs bij de huisarts aankloppen, schrijven de huisartsen in West-Friesland in een brief aan de nieuwe regering.

We moeten alles verantwoorden, schrijven de artsen. "We moeten aantonen dat we de dingen op een goede manier doen." De huisartsen denken dat het veel logischer zou zijn, als het systeem andersom zou werken en de verzekeraars moeten aantonen dat iets niet goed gaat. Dat zou veel minder energie en tijd kosten van de huisartsen, die ze dan weer kunnen besteden aan hun patiënten.

Vind je ook dat dat zou moeten? Of heeft jouw huisarts nog alle tijd voor je? Heb je een goeie band met hem of haar en is dat belangrijk voor je?