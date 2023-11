Tijd voor beter weer: deze week meer zon en minder regen

Deze week komt er eindelijk een einde aan de regen. Volgens NH-weerman Jan Visser is er komende week veel kans op een zeldzaam geworden verschijnsel: de zon! En mocht de regen zo af en toe toch zijn treurige gezicht tonen: dan is dat van korte duur. Met andere woorden: de paraplu kan weer de schuur in.

Vandaag begint de dag met motregen, maar in de loop van de ochtend laat ook de zon zich eventjes zien. Toch is nog niet helemaal gedaan met het wisselvallige weer van afgelopen tijd. "Vanochtend en ook vanmiddag kan er plaatselijk nog een bui vallen", zegt NH-weerman Jan Visser.

Er trekken vanmiddag buien over het noorden en over het zuiden van het land. "Wij vallen er een beetje tussenin", zegt Visser. "Dus het lijkt redelijk te zullen blijven." De zon laat zich af en toe zien, maar het is wel meer bewolkt dan vanmorgen. Het is vandaag 11 tot 12 graden.

Zon

Morgenochtend is er eerst nog veel bewolking, maar later is er hier en daar kans op een zonnetje. "Morgenmiddag is er misschien nog een enkele bui aan zee", zegt Visser. "Maar verder is het droog weer en zijn er perioden met zon morgenmiddag." Het wordt morgen zo'n 10 graden en aan de kust kan het flink waaien vanuit het noorden tot noordoosten.

Woensdag blijft het droog en wordt het rond de 8 graden. In de nacht kan het flink afkoelen tot rond het vriespunt. In het oosten van het land wordt er al lichte vorst verwacht, maar zover is het hier nog niet.

Donderdag wordt het weer iets warmer. "Dan wordt het weer meer dan 10 graden met op enkele plaatsen zelfs een graad of 12, 13", voorspelt Visser. Vrijdag koelt het dan weer af naar 8 graden.

Kouder

Vanaf het einde van de week is er volgens de weerman wel kans op een bui. De weerman stelt ons gerust. "Zoals het er nu naar uitziet, lijken de hoeveelheden mee te zullen vallen." Op de langere termijn, na 28 november, koelt het volgens Visser verder af. "Dan kan het 's nachts wat gaan vriezen."