Schietpartij bij coffeeshop Amsterdam-Centrum, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Op de Nieuwmarkt in Amsterdam-Centrum heeft om 22.21 uur een schietpartij plaatsgevonden in een coffeeshop. Er raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Twee verdachten zijn in een auto gevlucht in de richting van de Damstraat", aldus een woordvoerder van de politie.