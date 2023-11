Ambitieus Blauw-Wit start seizoen met fikse nederlaag: "Geflatteerd"

Een pijnlijk begin van het nieuwe seizoen voor Blauw-Wit. De korfbalclub uit Amsterdam verloor voor eigen publiek met 20-27 van LDODK. Al is nederlaag niet heel verrassend, want de Friese tegenstander is op papier een stuk sterker. Toch hoopten de Amsterdammers stiekem op een stuntje in speelronde één van de Korfbal League. "Een enigszins geflatteerde nederlaag."

Foto: Blauw-Wit - LDODK - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

"We zaten lange tijd goed in de wedstrijd en hebben goed weerstand geboden tegen LDODK", vertelt Loraine Vissers. De routinier van Blauw-Wit zag dat haar ploeg de nodige kansen kreeg, maar dat het ontbrak aan scherpte onder de korf. "Uiteindelijk is het verschil zeven goals, maar dat had minder mogen zijn vind ik." In het begin van de wedstrijd pakte Blauw-Wit nog brutaal de leiding, maar na kwartier nam LDODK het initiatief en gaf dit ook niet meer uit handen. De ploeg uit Friesland verloor vorig seizoen de halve finale van de play-offs en hoopt ook dit jaar weer mee te doen om de titel. Tekst loopt door onder de video.

Loraine Vissers over het nieuwe Blauw-Wit - NH Nieuws

De play-offs is niet de doelstelling voor Blauw-Wit. De Amsterdammers hebben een vierjarenplan om weer terug te keren in de top van het korfbal. "We zijn vorig jaar achtste geworden en er zijn vier wisselingen in de ploeg", vertelt Barry Schep. De nieuwe coach vormt dit seizoen samen met Mark van der Laan het trainersduo bij de Amsterdamse club. "We willen goed presteren en ik zie dit ook niet als een overgangsjaar. We zijn aan het bouwen en uiteindelijk willen we weer terug naar de top vier." Tekst loopt door onder de video.

De nieuwe coach Barry Schep wil met Blauw-Wit weer terugkeren in de top van het korfbal - NH Nieuws

De andere Noord-Hollandse korfbalploegen boekten wisselend resultaat in de Korfbal League. Zo won Koog Zaandijk op bezoek bij Fortuna uit Delft met 16-18 en Groen Geel speelde 12-12 gelijk thuis in Wormer tegen DOS '46. Samenvatting verschijnt later bij dit artikel.