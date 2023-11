Straatverlichting in Sportpark Drieburg al weken stuk, sporters voelen zich onveilig

De straatverlichting rondom Sportpark Drieburg in Amsterdam doet het al weken niet. Sporters en passanten voelen zich niet veilig op het donkere sportpark en willen dat het probleem opgelost wordt. Een oplossing voor het probleem laat op zich wachten en dus nemen de voetbalclubs eigen maatregelen om wat licht en zicht op de weg te krijgen: "Het is van de zotte dat dit zo moet."

Sportpark Drieburg in Oost moet het nu al vijf weken doen zonder straatverlichting. Het wordt steeds vroeger donker en de duisternis zorgt ervoor dat sporters en voorbijgangers zich niet veilig voelen. De eerste incidenten hebben zich al voorgedaan, vertelt Bart van Vuuren, bestuurslid van voetbalvereniging s.v. De Meer. Hij vertelt dat er leden beroofd zijn en verschillende auto's zijn opengebroken. Van Vuuren vertelt dat er 'een groep jongeren kinderen intimideren en beroven, dus voor de veiligheid is het belangrijk dat de lichten weer aangaan'.

Daarnaast is zichtbaarheid van voetgangers en fietsers vrijwel nihil, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Het enige licht dat nu brandt, komt van de voetbalvelden. Als die om 23.00 uur uitgaan, is het pikkedonker in het sportpark. Van Vuuren vreest het ergste: "Ik ben bang dat iemand voor zijn flikker wordt gereden omdat het hier zo donker is."

Melding

De voetbalclubs hebben bij de gemeente melding gemaakt van de kapotte verlichting, maar een oplossing is er vooralsnog niet. Netwerkbeheerder Liander meldt dat het geen eenvoudige reparatie is. De stroomkabel die stuk is, moet in zijn geheel vervangen worden, aldus het bedrijf. De gemeente liet aan de voetbalclubs weten dat er een capaciteitsprobleem is, waardoor de reparatie op zich laat wachten.

Na vragen van AT5 laten de gemeente en Liander weten dat ze prioriteit geven aan de storing. Totdat de kabel vervangen is blijft het sportpark een donker gat, want ook tijdelijke verlichting kan volgens de gemeente niet geplaatst worden. De voetbalclubs hebben daarom voorlopig zelf maatregelen genomen: "We adviseren onze jeugd om samen naar huis te fietsen, we rijden mee om licht te maken met de auto, maar het is van de zotte dat het moet gebeuren."