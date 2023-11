Na een maand binnen door blauwtong mogen deze schapen eindelijk weer naar buiten

Ongetwijfeld zijn ze blij dat ze weer in de weide staan: de schapen van het Goois Natuurreservaat. Niettemin lijkt het erop dat het blauwtongvirus bij veel dieren sporen heeft nagelaten. Een volle maand stonden de schapen noodgedwongen binnen om zo het risico op besmetting met het virus te verkleinen. Maar nu de ziekte op zijn retour lijkt, mogen de schapen van de dierenarts weer de open lucht in.

In een weide nabij Bussum grazen sinds afgelopen dinsdag zo'n twintig rammen die allemaal ziek zijn geweest van het virus. Op het oog zien ze er gezond uit en bewegen ze zich normaal. Toch ziet schaapherder Rozenn Le Buhan dat de afgelopen periode de dieren niet in de koude kleren is gaan zitten. "Er zit nog iets onder de leden wat er nog niet helemaal uit is", zo constateert ze terwijl ze naar de kudde kijkt. "Maar over het algemeen doen ze het goed."