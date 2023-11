Huizer woning vooralsnog onbewoonbaar na korte felle brand

Op foto's is te zien dat er flinke schade aan het pand is. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er even sprake was van een uitslaande brand, maar dat deze snel onder controle was.

Ook buren moeten huis uit

Door de grote rookontwikkeling moesten ook hun buren het huis uit. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar andere woningen.

Wanneer de bewoners weer terug kunnen keren, is niet duidelijk.