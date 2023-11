Slaan daders brute straatroof Wormerveer nóg eens toe? Assendelftse (19) kwartier later ook beroofd

Het lijkt erop dat de daders van de brute gewapende straatroof op een Wormerveerse jongen vlak na hun daad nóg een keer hebben toegeslagen. Een kwartier nadat een jongen onder bedreiging van een pistool en een 'waarschuwingsschot' werd gedwongen zijn fatbike af te staan, was het in Assendelft - op slechts tien minuten fietsen - een tweede keer raak en werd een jonge vrouw beroofd.

Daarnaast komen ook de signalementen van de daders overeen. Het waren in beide gevallen jongeren van tussen de 15 en 18 jaar oud, rond de 1.75 of 1.85 meter lang en donker gekleed.

Het opvallende is dat de straatroof erg lijkt op de straatroof in Wormerveer, nota bene slechts een kwartier eerder en slechts een kleine drie kilometer verderop. Opvallend is ook dat de twee straatroven haast hetzelfde zijn verlopen: er werd gedreigd met een vuurwapen.

Twee jongemannen beroofden gisteravond rond half tien een jonge vrouw (19) van haar spullen op de Witte Ring in Assendelft. Dat gebeurde onder bedreiging van een vuurwapen.

Het verschil met de straatroof eerder op de avond is dat er nog een derde dader bij betrokken was. Het drietal beroofde een jonge jongen onder bedreiging van een pistool van zijn fatbike. De tiener weigerde dat eerst, waarop er met het pistool in de lucht werd geschoten.

Of er daadwerkelijke sprake is van dezelfde daders, gaat de politie onderzoeken. De politie noemt het desgevraagd 'op zijn minst opmerkelijk' dat de zaken grotendeels vergelijkbaar zijn en op zo'n korte afstand vlak na elkaar hebben afgespeeld, maar geeft aan dat de recherche nog aan het begin van het onderzoek staat. "We leggen de zaken naast elkaar, maar moeten hier ook objectief naar kijken."