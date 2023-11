Motorcrossers rijden offroad langs A27, maar zien slootje over het hoofd: één gewonde

Twee motorcrossers die offroad reden langs de A27 zijn vanmiddag in een slootje beland. Een van hen raakte hierbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Voor hem landde een traumahelikopter op de snelweg. De tweede kwam met de schrik vrij.

De twee reden met hun crossmotor langs de A27, maar dat ritje eindigde in een slootje die ze vermoedelijk over het hoofd zagen.

