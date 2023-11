Helderse Rikkie grijpt naast Miss Universe-titel, Nicaraguaanse wint prijs

De 22-jarige Rikkie Kollé uit Den Helder is niet in de prijzen gevallen tijdens de Miss Universe-verkiezing in El Salvador. De Nicaraguaanse Sheynnis Palacios ging er met de titel vandoor.

De 22-jarige Helderse werd bekend na haar deelname in Holland's Next Topmodel in 2018. Hier haalde ze de finale.

In juli werd Kollé uitgeroepen tot Miss Nederland. Zij is de eerste transvrouw die deze titel won. Naast de alle felicitaties kreeg Kollé ook behoorlijk veel haatreacties. Het model liet weten dat de negatieve reacties haar nog meer motiveerde om door te gaan in haar missie, namelijk een voorbeeld zijn voor transpersonen.

In het Zuid-Amerikaanse land ging Rikkie niet door naar de tweede ronde. In totaal waren er negentig deelnemende Missen, waarvan er twintig door mochten naar de volgende ronde.

Documentaire

In december komt er een documentaire over haar waarin haar deelname aan Miss Nederland en de Miss Universe-verkiezing is vastgelegd. Deze documentaire De mooiste vrouw van Nederland is geregisseerd door Jesse Bleekemolen en wordt op 21 december uitgezonden op de NPO.