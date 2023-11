Einde Europees avontuur SEW na nieuwe nederlaag tegen Tsjechische Házená Kynžvart

SEW is er in de Europacup niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen tegen Házená Kynžvart. Na de eerdere ruime nederlaag in Tsjechië vorige week, werd ook vanavond verloren: 23-30. Zodoende komt er voort de club uit Nibbixwoud een voortijdig einde aan de Europese campagne.

Sporthal De Bloesem in Wognum zat goed vol voor de return in de derde ronde van de EHF European Cup. De toeschouwers zagen dat SEW goed uit de startblokken kwam en een vroege voorsprong nam. Na tien minuten kwam de Tsjechië opponent echter op stoom en moest SEW in de achtervolging. Halverwege keek de ploeg van trainer Michael Vijverberg tegen een 13-9 achterstand aan.

Na de rust werd het krachtsverschil tussen beiden ploegen eens te meer zichtbaar. Házená Kynžvart nam definitief afstand en liep uit naar een voorsprong van zeven punten.

Focus op eredivisie

Door de uitschakeling in Europa kan SEW zich zodoende nu volledig richten op de eredivisie. SEW staat vooralsnog telleurstellend achtste op de ranglijst met 6 punten uit 8 wedstrijden. Koploper Venlo heeft 18 punten vergaard uit 10 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd van SEW is aanstaande dinsdag 21 november. Dan komt V&L op bezoek in Wognum.