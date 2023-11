Voetganger gewond bij aanrijding in Zaandam

Bij een ongeluk op de Heijermansstraat in Zaandam is vanavond een voetganger gewond geraakt. Die werd geschept door een pick-uptruck op een rotonde.

De auto heeft verder bijna geen schade. Zowel de voetganger als de automobilist waren niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen, laat de politie weten.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur. De voetganger viel hard met het hoofd op het asfalt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, vertelt een woordvoerder van de politie. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) is bezig met onderzoek.

