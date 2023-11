De jacht op Piet en zijn pepernoten is geopend in Westzaan - NH Nieuws

De Sint rijdt in een stoet verlichte tractoren en praalwagens door het lintdorp. De kinderen krijgen een handje van de Goedheiligman, die ze bijna allemaal met hun voornaam aanspreekt. Ook de Pieten geven de kinderen persoonlijke aandacht en gaan lachend met ze op de foto.

In Westzaan zijn Pieten ook nog zwart

De jongste kinderen aan de kant van de weg weten het misschien niet, maar Westzaan is de laatste plek in Zaanstad die nog Zwarte Pieten heeft in de optocht. Vorig jaar demonstreerde Kick Out Zwarte Piet en Zaankanters tegen Racisme tegen de Zwarte Pieten in het dorp.

Daarbij werden eieren naar de demonstranten gegooid door bezoekers van de intocht. In oktober hebben alle Sinterklaascomités van Zaanstad een handtekening gezet onder een convenant voor een veiliger feest. Daarmee verdween Zwarte Piet uit Zaanstad.

Westzaan tekende niet. "Wij konden niet beloven dat eer geen Zwarte Pieten zouden zijn en dan moet je niet flauw doen en doen alsof", zegt Joke Smit van het Sinterklaascomité in Westzaan.

Goede gesprekken

Zaankanters tegen Racisme heeft desondanks toch besloten om dit jaar niet te demonstreren. Volgens Joke komt dat omdat er goede gesprekken zijn tussen Westzaan en de actievoerders. "We hebben aangegeven dat we meer tijd nodig hebben voor de verandering", zegt Smit.

Op een incident met een onwel geworden vrijwilliger na verliep de intocht van de goedheiligman rustig in Westzaan.