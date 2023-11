Kaas van Cees voor Haarlemmers die wel wat luxe verdienen

Hij hield niet eens van kaas toen hij jong was, maar Cees is nu dé kaasman van Haarlem. Niet eens omdat hij alles van kazen afweet en bij de elite hoort van een paar duizend specialisten van over de hele wereld. Maar Cees onderscheidt zich vooral vanwege zijn goede hart. Hij zorgt al een jaar dat Haarlemmers die het niet kunnen betalen, toch een echt lekker stuk kaas op hun bord krijgen.

De kaas van Cees wordt aangeboden via de facebookgroep 'Prakkie Eten Over 023', acht jaar geleden opgericht door Martine van Balen. Zij begon met het uitdelen van 'een bakje overgebleven macaroni'. "Om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om iets te doen tegen de armoede achter de voordeur die je vanaf de straat niet ziet."

"Hij is een voorbeeld van de saamhorigheid onder Haarlemmers om het leed een beetje te verzachten", vertelt Martine. "En dat allemaal met een gesloten portemonnee. We zijn er erg blij mee. Een stukkie kaas op tafel hoort er zo bij, maar voor veel mensen in onze groep kan dat niet. Dankzij Cees hebben ze dat nu wel."

En Martine denkt dat het voor Cees zelf ook veel goeds brengt. Niet alleen deelt Cees namelijk de kazen uit bij hem thuis, maar iedereen uit de groep die eens zelf zo'n grote kaaswiel wil versnijden, is van harte welkom. "Hij krijgt nu mensen over de vloer en heeft er mooie vriendschappen aan over gehouden. Dat is zo fijn om te zien."

Kijk hieronder naar de reportage over Cees, de filantropische fromageur.