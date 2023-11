Zes gewonden bij groot ongeluk in Alkmaar, van wie twee zwaargewond

Op de N242 ter hoogte van Alkmaar is een groot ongeluk gebeurd. Bij het ongeluk zijn volgens de politie zeven personenauto's betrokken. Er zijn zes gewonden gevallen. Twee van hen zijn zwaargewond.

De N242 is richting het noorden afgesloten. Dat blijft ook nog een tijdje zo, vertelt de woordvoerder.

Er zijn zes slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waarvan twee personen met zwaar letsel. FO Verkeer verricht nog steeds onderzoek naar de toedracht en de weg is tot nader order gesloten. Einde berichtgeving. https://t.co/IfoTlDdAoI

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.