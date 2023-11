Haarlemmer en doelpuntenmachine Ruud Geels op 75-jarige leeftijd overleden

Ruud Geels is op 75-jarige leeftijd overleden. De in Haarlem geboren oud-spits van onder meer Telstar, Ajax, Feyenoord, PSV en Oranje werd in zijn loopbaan liefst vijf keer topscorer van de eredivisie. Geels leed al langere tijd aan de ziekte van Alzheimer.

Geels voetbalde voor de amateurs van DSS en Onze Gezellen alvorens hij bij Telstar in Velsen-Zuid terechtkwam. In 1966 werd hij al na 8 wedstrijden en 5 doelpunten voor Telstar, voor het toendertijd astronomische bedrag van 165.000 gulden, ingelijfd door Feyenoord. Met de Rotterdamse club won hij in het seizoen 1969/70 de Europacup.

Bij alle clubs waar Geels speelde scoorde hij veelvuldig en meestal met het hoofd. Zijn meeste goals maakte hij in het shirt van Ajax, waar hij tussen 1974 en 1978 tot 153 treffers in 166 wedstrijden kwam. Geels werd maar liefst vijf keer topscorer van de eredivisie. Dit deed hij in 1975, 1976, 1977, 1978 én 1981. In totaal maakte de spits 252 goals in 360 eredivisie-wedstrijden.

Schilderen op de ladder

Geels droeg twintig keer het shirt van Oranje en wist elf keer te scoren voor de nationale ploeg. Hij behoorde tot de Oranjeselectie voor het WK van 1974, maar speelde op het toernooi in West-Duitsland geen minuut.

Geels ging na zijn loopbaan als voetballer aan de slag als schilder. "Ik heb de glitter en bekendheid als een last ervaren", vertelde hij een keer bij het programma Barend & Van Dorp. "Zal ik eens iets heel eerlijks vertellen? Als ik op de ladder was blijven staan, dan was ik misschien veel gelukkiger geweest."