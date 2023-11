Acht tegen twee: groep berooft minderjarigen onder dreiging van wapens in Castricums park

Twee minderjarigen zijn op vrijdagavond door een groep mensen beroofd in het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum. Dat gebeurde onder bedreiging van slag- en steekwapens. Ook heeft een van de slachtoffers klappen gekregen. De politie zoekt getuigen.

Een van de slachtoffers kreeg bij de beroving ook klappen. Die raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde niet voor verdere behandeling mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht voor de beroving. Er is geen duidelijk signalement, behalve dat de verdachten in het zwart gekleed waren. Daarom is de politie op zoek naar getuigen of camerabeelden van de beroving.