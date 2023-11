Compilatie: zo verwelkomde Hoorn Sinterklaas vanmiddag

Het waaide en regende flink tijdens de intocht van Sinterklaas in Hoorn, maar dat deerde de massaal toegestroomde kinderen helemaal niets. In de compilatie hieronder zie je hoe de intocht van de sint is verlopen.

Van onder paraplu's en capuchons probeerden de kinderen een glimp op te vangen van de grote kindervriend. De regen weerhield de kleintjes (maar ook de ouders) er niet van om naar de intocht van de Sint te komen kijken. "Door weer en wind gaan wij", zegt een mevrouw die met haar kinderen langs de kant staat te kijken. "Net als de pieten, die moeten in dit weer ook de daken op."

Problemen voor Sint en Piet

Het geduld van de kinderen werd flink op de proef gesteld. Het duurde even voor Sint en zijn pieten eindelijk aankwamen, want er waren onderweg naar Hoorn allerlei problemen op de pakjesboot. Een piet vertelt: "Het had niet veel gescheeld of we waren overboord gegaan. De boot lag helemaal vol met water. Het was krap aan, maar het is gelukt."

En dus konden alle kinderen opgelucht ademhalen. De Goedheiligman en zijn trouwe helpers zijn veilig aangekomen in Hoorn en kunnen de kleinste inwoners van de stad gaan verblijden met cadeaus en snoepgoed.