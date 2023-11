AFC niet langs titelhouder Katwijk; ADO'20 onderuit in Flevoland

Het is AFC vandaag niet gelukt om punten te pakken tegen Katwijk, de regerend kampioen van de tweede divisie. Het werd 1-0 voor de thuisploeg. Promovendus ADO'20 beleefde in Flevoland een vervelende middag tegen Jong Almere City. De Heemskerkers gingen met een 4-1 nederlaag terug de bus in.

Foto: AFC'er Melvin Platje (l) zet de achtervolging in - Orange Pictures

AFC wist sinds 1 oktober geen competitiezege meer te boeken en ook tegen Katwijk wilde het niet lukken voor de ploeg van Benno Nihom. Op sportpark De Krom in Zuid-Holland bleek de thuisploeg het meest gelukkig. De 1-0 van verdediger Ruben Doesburg viel vlak voor de rust. AFC kreeg in de slotfase nog een aantal mogelijkheden om een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar het was juist de Katwijk die in blessuretijd de wedstrijd in het slot gooide. Invaller Matthijs Hardijk bepaalde de eindstand op 2-0.

Foto: ADO '20-speler Ted Amson zet zijn directe tegenstander opzij - PRO SHOTS / Ron Baltus

ADO '20 ging onder kletsnatte omstandigheden in de Flevopolder op bezoek bij Almere City. Dylan George was de enige doelpuntenmaker voor de Heemskerkers. Hij maakte na 12 minuten de gelijkmaker, nadat Jong Almere City al vier minuten eerder op voorsprong was gekomen door Pim Lukassen. In de tweede helft zorgden doelpunten van Eja Dakriet, opnieuw Lukassen en een strafschop van Layee Kromah voor de 4-1 eindstand.

Stand Door de nederlaag van AFC zakken de Amsterdammers naar de 12de plek op de ranglijst. ADO '20 staat een plekje lager dan AFC. Beide ploegen hebben 16 punten uit 13 wedstrijden. Spakenburg is de koploper van de tweede divisie met 30 punten. Koninklijke HFC komt dit weekend niet in actie. De club uit Haarlem zou tegen Excelsior Maassluis aantreden, maar omdat de opponent uit Zuid-Holland afgelopen donderdag moest spelen in het bekertoernooi (1-0 zege op FC Volendam), is het duel uitgesteld. Kon. HFC is de hoogst genoteerde Noord-Hollandse club in de tweede divisie. De ploeg van Gertjan Tamerus staat vijfde met 20 punten, maar heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld dan koploper Spakenburg.