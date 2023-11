Groots miniatuur kerstdorp onthuld in Hoorn: "Mooiste wat we zien is blijheid bij mensen"

Sinterklaas is net in het land maar aan de Grote Oost in Hoorn is vanmiddag al het nieuwe kerstdorp onthuld van Karine en Dorothé. Door de ramen van het oude postkantoor zijn enkele tientallen huisjes te zien, met lichtjes en een hoop bewegende onderdelen. "De beloning is de blijheid van mensen als ze langskomen, en de zin na een jaar afwezig zijn zit er weer goed in", vertelt Karine.

Waar de mannen zich bezighouden met het bouwen van een stellage en ophangen van grote doeken, zorgen de twee vriendinnen voor de inrichting van het dorp. "Ik richt me op de grote lijnen, Dorothé doet de kleinere huisjes, versieringen en details. Dat gaat heel vloeiend, want we hebben een goede werkband en hoeven elkaar maar weinig te zeggen. Alles gaat vanzelf."

In oktober worden de huisjes van zolder gehaald, vertelt Karine Schoenmaker die het dorp bij haar thuis heeft. "Dat kost ons een hele dag, omdat we heel voorzichtig moeten zijn met alle kleine onderdelen. Samen met mijn vriendin Dorothé en onze mannen gaan we daarna aan de slag om het dorp te bouwen. Ieder jaar zorgen we voor een ander thema."

Dit jaar is het rendier dat een arrenslee trekt de blinkvanger van het kerstdorpje in Hoorn. "Het is best een dure hobby, omdat we ieder jaar iets anders doen. Maar zo houden we er zelf ook lol in. De achtergrond is hoger en we hebben geïnvesteerd in elektronica voor de bewegende elementen en lampjes in het dorp", zegt Karine. "Stroom is best een 'dingetje'. Onder de tafels zie je dan ook honderden kabels liggen, waar we ons doorheen moeten wringen als we ergens bij willen. Het is inmiddels zo groot dat we er vanaf de zijkant of voorkant niet bij kunnen."

'Ophef' in Hoorn bij afwezigheid kerstdorp

Het kerstdorp is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Vele mensen verheugen zich op het dorpje achter de ramen aan de Grote Oost, en kinderen komen soms dagelijks langs om een blik te werpen op het kerstspektakel.

"Vooral een paar jaar geleden, toen er corona was, zagen we heel veel mensen naar ons dorp komen om zich te vergapen aan de huisjes en andere elementen", zegt Karine. "Als je er voor staat kun je even een paar minuten wegdromen, en je wanen in een andere wereld. We kunnen ze door de ramen zien. Een paar jaar geleden stond er zelfs een rij, die op anderhalve meter van elkaar aan het wachten waren om een kijkje te nemen."

De verbazing was dan ook groot in Hoorn, toen er vorig jaar geen kerstdorp aan de Grote Oost te zien was. "We waren dat jaar op reis, en hadden daarom besloten om het een jaar niet te doen. Daar hebben we nog best veel commentaar op gehad", lacht Karine.

Op zoek naar Olaf en Elsa

Niet alleen de huisjes, maar ook poppetjes in het dorp krijgen ieder jaar een andere plek. Dit jaar kan er gezocht worden naar sneeuwpop Olaf en prinses Elsa van de Disneyfilm Frozen. "Het is een tip geweest van een vriendin, die lerares is op een basisschool, om de poppetjes iedere dag op een andere plek in het dorp neer te zetten", vertelt Karine.