85 duizend euro voor een mini-wereldbol, maar is-ie echt?

Tachtig experts keurden vrijdag duizenden kunst- en antiekwerken voor de PAN beurs in de RAI. Vanaf dit weekend staan er daar namelijk 125 antiquairs en galeriehouders met werken tussen de vijfhonderd en vijfhonderdduizend euro. "Dan wil je dat kopers de garantie hebben dat de informatie over hun aankoop klopt."

De werken van galleriehouder Bruno Claessens zijn al door de keuring. "Een pak van mijn hart, maar ook weer niet. Je neemt natuurlijk je mooiste werken mee", zegt hij. "Je imago staat op het spel." Hij had wel lichte spanning voor één kunstwerk. Een 'Mami wata beeld', van een Afrikaanse vrouw. "De twijfel zat 'm in dat het niet zo oud is. Het komt uit de jaren '50 en je ziet de Europese invloed in het beeld terugkomen. Ze heeft een jurk aan en hakken." Het beeld mag blijven staan. "Tegenwoordig denken we minder zwart-wit en hoeft het niet meer per se kunst te zijn van voor 1900.

Zenuwachtig is antiquair Bart de Roo niet voor de keuring. "Je moet goed je huiswerk doen", zegt hij met een 'pocketglobe' in zijn hand. Het is een kleine wereldbol die de Amsterdammer Johannes Deur in 1720 maakte. Er zijn er maar drie van op de wereld, zegt De Roo, maar... Het moet nog wel door de keuring heen. "Ik ben er van overtuigd. Zijn naam staat er ook heel klein op." 85 duizend euro vraagt hij ervoor. "Ja, daar schrik je van hè?"

Hoofdkeurmeester Jan Rudolph de Lorm vertelt waar de experts op letten. "Ze kijken of het uit de tijd komt die ook bij de stijl hoort", zegt hij. Maar ook is het belangrijk dat een werk niet te vaak is gerestaureerd. "Tot op zekere hoogte kan een kunstwerk gerestaureerd zijn, maar alle toevoegingen en restauraties moeten op z'n minst beschreven zijn."

Afgekeurd

Een van de keurmeesters heeft een lodereindoosje in haar hand. "Toch wat we dachten, dus", zegt ze. "We hadden twijfels, omdat het zilver er erg strak uitziet voor de tijd. Het zou uit 1850 moeten komen, maar we kunnen zien dat het van na 1850 is." Dat betekent dat het doosje - waar vijfhonderd euro voor werd gerekend - minder waard is, maar ook niet op de beurs verkocht mag worden.

De globecollectie van De Roo is uiteindelijk goedgekeurd. De beurs is van zondag 19 november tot zondag 26 november in de RAI.