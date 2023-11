Kinderarts zat 12 lang uur opgesloten in couveuse: "Wel een gek gevoel in mijn benen"

Het is haar gelukt, de Haarlemse kinderarts Joanne Wieringa heeft 12 uur lang in een couveuse speciaal gebouwd voor een volwassen gelegen om geld op te halen voor onderzoek naar en over prematuren. Volgens Wieringa is onderzoek hard nodig. "In de jaren 80 dachten we nog dat prematuren niks voelden en werden ze geopereerd zonder pijn medicatie, inmiddels weten wij veel meer, maar er is nog meer te ontdekken."

Zo is na onderzoek gebleken dat buidelen met je baby veel voordelen met zich mee brengt. Buidelen is het zo bloot mogelijk knuffelen met je baby. Wieringa doet dan ook haar best om buidelstoelen naar het Spaarnegasthuis in Haarlem te krijgen. "In deze stoelen kunnen ouders met hun baby buidelen, het resultaat is minder depressieve klachten bij de ouders, een grotere overlevingskans voor baby's en baby's kunnen het ziekenhuis sneller verlaten." De helft van het opgehaalde geld wordt gebruikt voor aanschaf voor de speciale stoelen.

Op de telefoon van Wieringa telt een timmer af naar het moment dat zij 12 uur in de couveuse heeft gezeten. Haar collega's zijn inmiddels naar de ontvangsthal toegekomen en tellen de laatste 10 seconden af. Onder applaus komt Wieringa de couveuse uit. "Het is wel even een raar gevoel in mijn benen", is een van de eerste dingen die ze uit kraamt voordat ze naar de computer loopt om te kijken hoeveel er gedoneerd is.