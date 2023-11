Amstelveense verkeersader nog hele weekend dicht vanwege renovatiewerk A9-viaduct

Werk aan het A9-viaduct over de Amstelveense Beneluxbaan heeft dit weekend ingrijpende gevolgen voor het verkeer in de gemeente. Ter hoogte van het viaduct is de Beneluxbaan afgesloten namelijk afgesloten, net als de parallelweg Ouverture. Daardoor moeten automobilisten flink omrijden. Ook tram 25 rijdt vanwege de afsluiting niet.

Foto: Balken viaduct Beneluxbaan worden geplaatst - VLN Nieuws

Verkeer richting het zuiden en andersom wordt omgeleid via de Groen van Prinstererlaan en de Keizer Karelweg of de Oranjebaan en de Burgemeester Boersweg. Voetgangers en fietsers kunnen wel ter hoogte van het A9-viaduct de snelweg passeren. Voor hen is namelijk de (andere parallelweg) Keerpuntweg geopend. Tekst gaat door onder de afbeelding

Foto: Afsluiting Beneluxbaan 17 tot 20 november - Rijkswaterstaat

Vanwege de intocht van Sinterklaas in het Amstelveense Stadshart is het daar nu nog drukker dan gebruikelijk. Toch kunnen de omleidingsroutes het verkeer goed verwerken, zegt Remco de Korte van Rijkswaterstaat tegen NH. "Volgens de verkeerscentrale is er geen sprake van extreme drukte." Tram 25 Omdat GVB-tramlijn 25 van Amsterdam-Zuid naar Amstelveen Westwijk vanwege de afsluiting van het viaduct niet kan rijden, raadt het vervoerbedrijf aan gebruik te maken van andere tramlijnen of de bus. Tekst gaat door onder de post

Voordat het viaduct volledig is vernieuwd, zijn we (volgens planning), drie jaar verder. Dit weekend worden de liggers - waarop het nieuwe wegdek komt - aan de zuidzijde van het viaduct geplaatst. Die oude liggers zijn er in juni uitgehesen. Afgelopen weekend werd er aan de Schipholbrug gewerkt, waardoor de A9 beperkt open was. Er werd een tijdelijk brugdek ingehesen, dat Rijkswaterstaat de ruimte geeft om de oude brugdekken te vervangen, zonder de A9 volledig af te sluiten. Tekst gaat door onder de foto

Foto: Voorstelling van het vernieuwde viaduct Beneluxbaan in 2026 - Rijkswaterstaat

Om de overlast te beperken werken Rijkswaterstaat en aannemer VeenIX 's nachts en in het weekend en in stappen. Al het verkeer op de A9 reed daarom afgelopen tijd via de rijstroken aan de noordkant van het viaduct. Als de zuidkant af is, kan het verkeer daar blijven rijden wanneer de noordkant wordt verbreed. De Beneluxbaan gaat maandagochtend om 6.00 uur weer open.