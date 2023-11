Anti-vuurwerkactie Rijsenhout levert twee jonge verdachten op: "Wakker van de knallen"

Bij één van de jongeren is softdrugs gevonden, die hij heeft ingeleverd. De politie benadrukt dat ze een 'goed gesprek' met zijn ouders zullen voeren. Het is niet bekend of dat gesprek ook betrekking zal hebben op vuurwerk, of alleen op de softdrugs.

De twee vuurwerkvandalen moeten zich op een later moment op het bureau melden voor verhoor. Dan krijgen zij een proces-verbaal of worden ze doorgestuurd naar Halt.

Groep vandalen

Volgens de beheerder van de Facebook-groep 'Wat Rijsenhout moet weten...' is dit niet de eerste aanhouding. "Vorige week is er al een jongen opgepakt, en sindsdien is het wel wat rustiger, dus ik hoop dat dit het laatste zetje gaat geven", zegt Patricia van den Bosch tegen NH. De politie kan vandaag niet bevestigen of dat klopt.

De groep vuurwerkvandalen die het dorp de afgelopen tijd teistert, is volgens haar sowieso veel groter. "Ik denk wel dertig jongeren, en niet alleen uit Rijsenhout, maar ook uit Uithoorn en Aalsmeer bijvoorbeeld."

Senioren en dieren

Patricia ervaart zelf niet veel overlast, maar weet dat andere dorpsbewoners en dieren in het dorp er wel last van hebben. De senioren die rond de Zeilhof wonen, bijvoorbeeld. "Die liggen vaak al om 19.30 uur op bed, en schrikken dan wakker van die knallen. Ik hoop dat de oogkleppen afgaan."

Ze verwacht dat de aanhoudingen en gesprekken met ouders effect zullen hebben. "Die zullen hun kinderen dan ook wel wel wat beter in de gaten houden."