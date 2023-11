Video: Mensen met verstandelijke beperking krijgen cursus verkiezingen

Mensen met een verstandelijke beperking hebben net als alle andere Nederlanders boven de 18 stemrecht. Maar hoe bepaal je op wie je stemt en hoe gaat dat stemmen, als de informatie soms te ingewikkeld is? Zorginstelling Hartekamp Groep uit Velserbroek geeft daarom een cursus, met het oog op de verkiezingen woensdag. Wat het extra bijzonder maakt: de mensen met de verstandelijke beperking leggen het aan elkaar uit.

In bovenstaande video zie je hoe de cursus verkiezingen verloopt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wie heeft er stemrecht?

Aankomende woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit, die 18 jaar is of ouder, mag naar de stembus.

Om te stemmen heb je een stempas nodig. Ook moet je bij het stembureau een identiteitsbewijs tonen dat maximaal 5 jaar verlopen is.