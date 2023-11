Drie gewonden en veel schade bij brand in Haarlemse woning

Bij een uitslaande brand in een woning aan de Jan Gijzenkade in Haarlem zijn vannacht rond 1.00 uur drie mensen lichtgewond geraakt en meerdere woningen ontruimd.

De veiligheidsregio laat via X weten dat de brand moeilijk te bereiken was voor de brandweer. Rond 3.00 uur was de brand uit en konden de woningen worden geventileerd.

De brand zorgde voor veel schade in het pand, waardoor enkele bewoners niet terug naar huis konden. Zij hebben de nacht ergens anders doorgebracht. "Voor de bewoners van de woningen in het pand met brandschade wordt opvang geregeld", meldt de veiligheidsregio. Bewoners van de andere woningen konden na de ventilatie weer naar huis.

De veiligheidsregio meldt dat er bij de brand drie personen lichtgewond zijn geraakt. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.