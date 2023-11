Van huiskamer naar winkel: Aalsmeerder Lukas (11) maakt SnoepToks

De 11-jarige Lukas Langeveld uit Aalsmeer mag zichzelf nu al een moderne ondernemer noemen. Vanuit zijn huiskamer verkoopt de jongen snoep dat in Nederland niet in de winkels ligt. Zijn marketingstrategie? Smakelijke TikTok-video's.

Aalsmeerse huiskamer is snoepwinkel vol snoep dat niet in Nederlandse winkels ligt - NH Nieuws

Lukas verdient nog niet heel veel geld met zijn snoepwinkel, maar de jonge ondernemer is ook pas zo'n twee maanden bezig. Op dit moment kopen vooral vrienden en familie snoep bij hem, maar door zijn TikTok-video's hoopt hij steeds meer klanten te trekken. In die video's laat hij zien wat hij allemaal op voorraad heeft en proeft hij de snoepjes en koekjes ook even voor.

Omdat het runnen van een winkel best veel is voor een 11-jarige doet hij het samen met zijn vader Marcel, die zich bijvoorbeeld om de inkoop bekommert. "Ik ben heel trots. Hij leert er enorm veel van en het geeft een hele leuke dynamiek tussen mij en Lukas", vertelt Marcel. Al moet hij toegeven dat de samenwerking tussen hem en zijn zoon niet altijd vlekkeloos verloopt. "Soms is Lukas geïrriteerd, omdat ik hem op de huid zit", lacht de vader.

"Als wij wat willen, moeten we het ook zelf kopen in zijn winkel"

Als je van je winkel een succes wilt maken, kan je natuurlijk niet zelf je hele voorraad opsnoepen. Ondanks het aantrekkelijke snoepschap in zijn huis lukt het Lukas dan ook goed om zelf van al dat lekkers af te blijven. "Maar stel ik heb écht zin in snoep dan ga ik gewoon een taste test (video waarin hij het snoep proeft) maken", grijnst hij. "En als wij wat willen, moeten we het ook zelf kopen in zijn winkel", vult Marcel aan.

Maar lukt het de drukke ondernemer nog wel om zich op zijn school te focussen? "Deze week had hij toetsen en hebben we echt gezegd dat hij even wat minder met de winkel bezig mocht zijn", vertelt Marcel. "Groep acht is ook een heel belangrijk jaar", realiseert de jonge Aalsmeerder zich. Later wil hij architect worden, al kriebelt het ondernemerschap nu ook wel een beetje.