AZ houdt poot stijf en laat directeur Alex Kroes niet eerder naar Ajax vertrekken

Kroes mag pas in maart bij Ajax beginnen, omdat hij een concurrentiebeding bij AZ heeft getekend. Louis van Gaal, adviseur van Ajax, en Van Praag probeerden AZ vergeefs op andere gedachten te brengen. Van Gaal leidde AZ in het seizoen 2008-2009 als trainer naar de landstitel, maar ook hij wist dus niets te forceren.

"Wij hebben een heel normaal en voor de hand liggend voorstel over gedaan", zei Van Praag over de gesprekken die hij voerde bij de Alkmaarders. "AZ wilde niet, toen hebben wij daar onze teleurstelling over uitgesproken." Daardoor blijft Jan van Halst tot half maart interim-directeur. De voormalig middenvelder heeft al laten weten dat hij daarna niet meer terugkeert in de Raad van Commissarissen van Ajax. Van Praag werd tijdens de vergadering benoemd als voorzitter van de RvC. Hij is de opvolger van Pier Eringa, die in september na hevige kritiek op zijn functioneren, is vertrokken.

Van Praag werd tijdens de algemene vergadering voor aandeelhouders samen met Leo van Wijk als nieuw lid van de RvC benoemd. Danny Blind wordt eind december voorgedragen als technische man van het toezichtsorgaan van Ajax dat verder bestaat uit Georgette Schlick, Annette Mosman en Cees van Oevelen.